Торговля России и США выросла

Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении, до 332 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

В публикации говорится, что российский экспорт в апреле увеличился на 37% - до 298 миллионов долларов.

Главными товарами, поставляемыми в США из России, остаются удобрения (рост в 1,6 раза, до 164 миллионов долларов), платина (рост в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов), а также части турбореактивных двигателей (рост в три раза, до 10,1 миллиона долларов).

При этом американский экспорт сократился на 48%, до 34 миллионов долларов.

США продают России пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона долларов).

Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх говорил, что США в конечном счете могут ввести торговое эмбарго на все российские товары.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. В Кремле назвали такой шаг "не критичным" для российской атомной отрасли.