В апреле 2024 года Индия нарастила закупки российской нефти. Об этом со ссылкой на июньский отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пишет ТАСС.

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По итогам месяца Россия обеспечила 41 процент всех поставок нефти в республику, сообщили в организации. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял 34 процента. Еще 21 процент нефтяных поставок в Индию в апреле пришлось на Ирак, 12 процентов обеспечила Саудовская Аравия. При этом общий объем импорта нефти республикой вырос по сравнению с мартом на 7 процентов, до 5,2 миллиона баррелей в сутки.

В ОПЕК также подсчитали, что Китай в апреле импортировал 21 процент от общего объема закупок нефти из России (в марте — 20 процентов). Доля Саудовской Аравии составила 14 процентов, Ирака — 12 процентов, Малайзии — 9 процентов.