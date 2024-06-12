Стало известно, какое место Россия заняла среди производителей золота

Россия сохранила второе место среди крупнейших мировых производителей золота по итогам 2023 года, об этом свидетельствуют данные профильных национальных министерств и ассоциаций, передает РИА Новости. По усредненным оценкам, выпуск продукции составил 322 тонны.

Отмечается, что с 2022 года Россия перестала раскрывать данные по производству золота в абсолютном выражении. Согласно подсчетам Росстата, в 2022 году производство увеличилось на 2,3%, а в 2023 году оно сократилось на 2,5%. По его данным, в прошлом году оно составило 313 тонн. Всемирный совет по золоту оценивает этот показатель в 330,7 тонны, австралийское профильное министерство — в 332 тонны, а геологическая служба США — в 310 тонн.

При этом лидером по производству золота остается Китай. По подсчетам Геологической службы США, в прошлом году страна выпустила 370 тонн металла. На третьем месте оказалась Австралия с результатом в 294 тонны, что на 3% меньше прошлогодних показателей страны.

Ранее президент России Владимир Путин призвал увеличить долю несырьевого неэнергетического отечественного экспорта как минимум на две трети за последующие шесть лет. Он обратил внимание, что поставки готовой высокотехнологичной продукции выросли.