Акции Мосбиржи обвалились на 15% из-за санкций

Акции Мосбиржи демонстрируют снижение более чем на 15% в связи с введением рестрикций США против площадки. На это обратило внимание агентство ТАСС.

Также отмечается, что рублевый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня. Акции ВТБ снизились на 4,7%, Мосбиржи — на 11%. При открытии торгов юань снизился на 0,55 копеек, до 12,22 руб.

Акции «Новатэка» упали на 6,8%, бумаги «Селигдара» подешевели на 10,3%. Что касается средств в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов, то их ситуация не затронула.

ЦБ оценил влияние санкций против Мосбиржи

Ранее стало известно, что Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC ввели санкции в отношении Московской биржи. Речь идет о новом пакете рестрикций, которые направлены против российских компаний и финансовой инфраструктуры России.