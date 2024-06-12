В ЦБ рассказали о последствиях санкций США против Мосбиржи для россиян

В связи с введением Минфином США ограничительных мер в отношении Группы «Московская биржа» приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро, пишет пресс-служба Банка России на официальном сайте организации.

В Цб пояснили, что при этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Центробанк будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У, заметили в пресс-службе.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки», — подчеркнули в ЦБ.



В Банке России констатировали, что все средства в американских долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Кроме того, по вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.