Стало известно повлияют ли новые санкции США на курс рубля

В SberCIB заявили, что санкции США не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе
Новые санкции США не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказали аналитики SberCIB Investment Research.
"Новые санкции не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе, так как ограничения торговли на бирже не влияют фундаментально на спрос и предложение валюты. Также влияние в среднесрочной перспективе может быть даже в пользу укрепления рубля, так как может снизиться отток капитала", - отметил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.