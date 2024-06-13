В Центробанке объяснили приостановку торгов гонконгским долларом

Центральный банк России приостановил торги гонконгским долларом на Московской бирже, объяснив это необходимостью сократить риски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий регулятора.

Представители Банка России напомнили, что гонконгский доллар привязан к американскому, а банки, рассчитывающиеся им, используют жесткий комплаенс, в результате чего удлиняются расчеты.

«Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом», — объяснили в Центробанке.



12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (посредник в сделках на валютном рынке на бирже — «Газета.Ru»). В ЦБ пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, бизнес и россияне смогут покупать и продавать валюты, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Как рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в результате новых санкций курс доллара может взлететь до 98 рублей.