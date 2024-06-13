Страны G7 установят единые стандарты поставок важных товаров

Страны Группы семи (G7) намерены установить единые стандарты поставок товаров и материалов, имеющих важное значение для промышленности, таких как полупроводники. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Как ожидается. этот пункт будет включен в совместное заявление по итогам саммита "семерки", который пройдет в Италии 13-15 июня.

В частности, страны Группы семи планируют выработать общие принципы взаимодействия, позволяющие избежать зависимости от конкретных стран и сформулировать основные критерии отбора поставщиков с целью достижения диверсификации и прозрачности.

Кроме того, G7 считает необходимым снизить риски нарушения логистических цепочек при торговле полупроводниками, а также расширить меры по защите данных, борьбе с кибератаками и т. д.

Еще одним пунктом стратегии является укрепление сотрудничества со странами, играющими важную роль в поставках ключевых товаров и материалов, но не входящими в "семерку".

Основной причиной, по которой Группа семи считает необходимым уделять большее внимание экономической безопасности и поставкам полупроводников, является укрепление позиций Китая на рынке микросхем и электромобилей, отмечает издание.