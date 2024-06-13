Что будет с рублем после новых санкций США

Власти США приняли решение о включении в санкционный список Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). После этого Мосбиржа проинформировала о прекращении с четверга торгов с долларами и евро. Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, каким будет курс рубля в ближайшее время на этом фоне.

По словам директора по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрея Лободы, в краткосрочной перспективе объявление рестрикций может ослабить российскую валюту, но не на длительное время. В период с 13 по 21 июня «американец» может колебаться в рамках 88–91 рубль, предполагает эксперт. Также он подчеркнул, что обыгрываться валютным рынком будут и другие важные события. Как уточнил он, речь идет о выходе данных по инфляции в России за май и саммите G7.

По мнению эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, в ближайшей перспективе можно будет увидеть умеренное ослабление рубля. Возможным диапазоном для доллара на следующей неделе он назвал уровень в 89–90 рублей.

В «Школе практического инвестирования» ожидают, что на рынке можно будет увидеть следующие котировки: около 85–92 рубля за доллар, около 97–100 рублей — за евро и около 12,3 рубля — за юань. Он пояснил, что в июне высокая стоимость нефти и профицит текущего счета платежного баланса положительно воздействуют на курс нашей нацвалюты.