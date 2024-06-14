Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов

Индекс Мосбиржи на торгов в пятницу, 14 июня, превысил 3200 пунктов: по состоянию на 16:18 индекс составлял 3201,8 пунктов, что почти на 1% больше, чем на закрытии рынка 13 июня, следует из данных биржевой площадки. В последний раз около таких значений индексторговался 10 июня, до введения санкций США и Великобритании в отношении Московсокй биржи, а также НРД и НКЦ.

Индекс РТС также растет – за торговую сессию он вырос почти на 1%, до 1143,7 пунктов. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 5,4%. В лидерах роста — акции «Аэрофлота» (+5,4%), «Магнита» (+2,8%), «НОВАТЭКа» (+2,3%), «ММК» (+1,9%), «Сургутнефтегаза» (+1,6%).

Индексы Мосбиржи и РТС на неделе обновили минимумы с декабря 2023 года (3032 пункта) и февраля текущего года соответственно (1072 пункта), пережив пик падения в четверг после объявления о расширении санкций США и Великобритании, которые коснулись Мосбиржи, НКЦ и НРД, судов «Совкомфлота», проектов «Новатэка», компаний «Селигдар» и «Русолово», азиатских филиалов Сбербанка и ВТБ. Торги долларом США, евро и гонконгским долларом были остановлены с 13 июня.