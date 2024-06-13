Россия пообещала восполнить перепроизводство нефти по сделке ОПЕК+ за май

Россия в сентябре скомпенсирует майское превышение добычи нефти в рамках соглашения расширенной Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства энергетики в официальном Telegram-канале.

"Россия сохраняет приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+", - указывается в заявлении.



Согласно оценкам независимых источников, в мае и апреле текущего года РФ незначительно перевыполнила означенные обязательства.

"В июне вопрос перепроизводства будет решен с достижением целевых уровней", - заверили в ведомстве.



Более того, минэнерго пообещало в полном объеме и исполнить апрельские обязательства. Перепроизведенные с начала 2024 года объемы добычи нефти планируется компенсировать до конца сентября следующего года.

Незадолго до этого ОПЕК сообщала, что в мае этого года среднесуточная добыча нефти в России упала на 119 тыс. баррелей и составила 9,182 млн баррелей.