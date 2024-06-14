Киргизские банки возобновили денежные переводы в Россию и из нее

В Киргизии коммерческие банки возобновили работу с денежными переводами в Россию и из нее, а также с российскими рублями. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на кредитные организации этой республики.

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Так, РСК-банк проинформировал, что восстановил работу систем Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона». Снова начал работать с рублями и системой «Юнистрим» банк «Компаньон».

Ранее несколько киргизских банков прекратили работать с российскими системами денежных переводов, после того как Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под санкции. Как следствие стало невозможно организовать денежные переводы из России в Киргизию и обратно. Впрочем, некоторые банки этой республики никаких ограничений вводить не стали и продолжили проводить операции с рублем.

В начале апреля 2024 года киргизские банки прекратили обслуживание российских карт системы «Мир», опасаясь вторичных санкций США. Тогда же эти карты перестали обслуживать в Казахстане.

До этого Московская биржа объявила, что с 13 июня останавливает торги долларом и евро. Они прекратятся на валютном, фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов.