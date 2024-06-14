Россия начала переговоры о поставках картофеля из Индии

Представители министерства торговли и промышленности Индии в ходе переговоров с Россельхознадзором, состоявшихся в режиме видеосвязи, заявили о заинтересованности в расширении ассортимента поставок плодоовощной продукции в РФ, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что к поставляемым сейчас на российский рынок винограду и изюму, бананам, сушеным овощам, чаю и сырью для табака в Индии хотели бы добавить картофель и гранаты.

В Россельхознадзоре, в свою очередь, заявили, что ожидают от зарубежных партнеров информацию о планируемых объемах, местах выращивания и распространении карантинных объектов на территории Индии, характерных для этих видов продукции. После получения таких данных стороны собираются продолжить диалог, указали в Службе.

Ранее урожай картофеля в России, полученный в 2023 году, назвали рекордным за 30 лет. Его объем оценили в 8,4 миллиона тонн, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.