В России могут подорожать арбузы и дыни

В Ростове и области минимум на 15% подорожают бахчевые. Об изменении цен на арбузы и дыни предупредили аграрии, сообщает издание «Новости Ростова-на-Дону».

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Кроме того, местные сливы, абрикосы и персики уже подорожали на 2-5%. Средняя цена слив стала выше на 5%, по сравнению с прошлым годом и составляет 286 рублей за килограмм. Персики теперь в среднем стоят 189 рублей, это выше на 4%. Нектарины и абрикосы увеличились в цене на 2% и продаются по 198 рублей за килограмм и 212 рублей, соответственно.

Что касается арбузов и дынь, почти на 15% подорожали семена, выросли расходы на топливо и оплату труда работников. Кроме того, погодные условия в регионе — заморозки и засуха — тоже могут наложить отпечаток на объемы урожая. В Ростовской области из-за засухи с 11 июня ввели режим ЧС: по оценкам властей, регион может потерять до трети урожая.

В целом по отечественному рынку итог сбора бахчевых культур пока прогнозировать сложно. На рынке неурожай в одном регионе способна компенсировать продукция другого. Но рост цен на бахчевые действительно будет, согласна генеральный директор ИА Fruitnews Ирина Козий:

«Реальную оценку объемов урожая мы сможем дать уже только после окончания сезона, многое еще может поменяться. Возможны и новые погодные аномалии, может быть, наоборот оставшаяся часть сезона будет крайне благоприятной. То есть, что мы точно можем сказать, — это, что практически любое сельскохозяйственное производство, а особенно производство любых видов фруктов, и бахчевых тоже, в России подорожало очень сильно в этом году, и связано это в основном с ростом себестоимости самого производства. То есть это и стоимость необходимых материалов, сложности с их ввозом, подорожавшая логистика внутри страны, у нас очень сильно подорожали перевозки, растущая стоимость рабочих рук. У нас около 80%, иногда даже больше — это арбузы местные из разных российских регионов. В последнее время с развитием технологий площади выращивания, регионы выращивания расширялись, эта отрасль забиралась все дальше на север. Скорее всего, будет идти речь о том, что если будет нехватка в одних регионах, то будут стараться компенсировать поставками из других. В цене бахчевых культур очень большая составляющая — это стоимость логистики, соответственно, чем дальше везем, тем продукция дороже. Нельзя сказать, что наш рынок полностью останется без бахчевых, в любом случае какой-то урожай соберут. Да, он, наверное, будет дороже, но у нас в принципе дорожают в этом сезоне практически все фрукты и большая часть овощей».



Стоимость арбузов на Ставрополье в этом году не изменится по сравнению с прошлым. Недостатка в урожае пока не предвидится, отмечает Михаил, представитель фермерского хозяйства «Искра плюс» в Ставропольском крае:

— Арбуз будет у нас поздний, раннего не будет, потому что весна была холодная. Сейчас жара началась, он только пошел. Мы думаем, что цена такая же, как в прошлом году. В том году неплохая цена была. Урожай будет хороший, сильно климат не повлиял.



— Сроки сдвигаются, но объем тот же?

— Да, да, все так.



— На конечную стоимость, вы не знаете, как будет влиять логистика и так далее?

— Этого никто не знает. Из Казахстана сейчас завезут арбузы, и у нас они подешевеют, я так думаю. Потом Дагестан, Краснодар.



— Но закупочная цена будет, как в прошлом году?

— Да, такая же.



— А какая она была?

— По 12 рублей. 8-12 рублей за килограмм.



В прошлом году в Ростове-на-Дону первые арбузы появились на прилавках уже в конце июля и стоили до 40 рублей за килограмм.

В августе их цена опустилась до 8-12 рублей за килограмм, напоминает издание «Блокнот Ростов-на-Дону».