Япония введет санкции против компаний из ОАЭ и КНР из-за РФ

Правительство Японии включит в новый санкционный список компании из Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана, которые якобы обходят антироссийские ограничения, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

"На нынешнем саммите Группы семи мы сообщили, что рассматриваем вопрос о введении нового пакета санкций, который будет включать компании из третьих стран. Мы рассматриваем меры против компаний из Китая, Индии, ОАЭ и Узбекистана", - сказал он.



Япония вынуждено лишает себя российского рынка сбыта

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. На сегодня уже заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, в котором уже находятся порядка 800 наименований. В частности, был запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (около $43 тыс.). С 9 августа 2023 года были также запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин.