Россия хочет продавать в Китай лекарственные растения

В России есть лекарственные растения, которые можно перерабатывать и отправлять на экспорт в Китай. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных 14 июня во время визита делегации комитета в КНР.

«На территории Российской Федерации большое количество лекарственных растений, которые могли бы перерабатываться в России и экспортироваться в КНР. Кроме того, продукция компании также может быть востребована среди россиян. Продолжим работу в рамках созданной в Комитете рабочей группы», — сказал Двойных после посещения производственных площадок предприятия по изготовлению лекарственных средств «Пунжэньтан». Основанная в 1669 году компания сейчас активно работает над тем, чтобы вывести традиционную китайскую медицину на международный уровень.

Двойных отметил, что современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. В 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Также сенатор обратил внимание на то, что научное обеспечение и подготовка кадров в агропромышленном комплексе являются одними из ключевых как в РФ, так и в Китае.

В ходе визита сенаторы встретились с президентом Китайской академии сельскохозяйственных наук при министерстве сельского хозяйства КНР Ву Конгмином. Ученые китайской академии активно работают над селекцией семян, сохранением плодородия пахотных земель, аграрной техникой и оборудованием, сельскохозяйственной биобезопасностью, зеленым сельским хозяйством и развитием аграрных районов.

Двойных считает, что этот опыт интересен также российским вузам, ученым, сельхозпредприятиям, которые развивают автоматизацию производств и используют инновации.