Бизнес рассказал, что произойдет с ценами из-за новых санкций США

Остановка торгов долларами и евро на Московской бирже не повлечет за собой удорожания и дефицита товаров. Такого мнения придерживаются российские импортеры, продавцы и отраслевые эксперты, опрошенные «Известиями».

По словам сотрудника крупного дистрибьютора, компания «предусмотрела и защитилась» от проблем с евро и долларом. Он не прогнозирует изменения цен и нехватки товаров. Собеседник объяснил это ведением закупок в других валютах.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, дефицита электроники не будет, поскольку крупную часть расчетов уже перевели в юани. Не ждут значительных перемен и крупнейшие сотовые операторы, в частности МТС и «Мегафон».

Ранее американская сторона приняла решение о введении санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). На этом фоне со вчерашнего дня торги долларами и евро на Мосбирже не проводятся.