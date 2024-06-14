Аналитик заявил, что в мире не соблюдается потолок на российскую нефть

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец рассказал в беседе с RT, какие изменения ожидаются на нефтяном рынке в ближайшее время.

«В настоящий момент на рынке существует два противоречивых тренда, которые борются между собой. С одной стороны, Американское энергетическое агентство, которое является одним из центров контроля рынка нефти и мониторинга нефти, говорит о том, что спрос на нефть будет расти. Этого же мнения придерживаются страны ОПЕК, которые считают, что к середине года рост будет достаточно приличным, и он будет определяться сезоном туризма», — разъяснил аналитик.



Кроме этого, по его словам, в мире ждут снижение ставок американского Центробанка, ФРС, а снижение ставок — это всегда сигнал для повышения стоимости сырьевых активов, в частности нефти.

«Кроме этого ожидается достаточно серьёзный спрос в Юго-Восточной Азии, включая Китай, за исключением Японии. Вот это некий положительный фон, который является основой положительных прогнозов, что цены будут на нефть расти», — рассказал специалист.



С другой стороны, как пояснил Зубец, существует точка зрения, согласно которой в мире назревают большие экономические проблемы.

«Речь идёт о перегреве американского фондового рынка, о растущей задолженности американского бюджета, который не может справиться с финансированием собственных расходов и проблема госдолга... Плюс к этому инфляция, которую они не могут никак сбить, и из-за этого им приходится держать высокие ставки... Целый ряд факторов, но в целом они указывают на рост вероятности большого экономического кризиса уже к концу этого года», — считает он.



Эксперт добавил, что опасается экономических неприятностей потому что глобальная экономика и, в частности, американская экономика никак не могут справиться с проблемами, и они «не рассасываются».

«Поэтому вот облака, тучи на горизонте рынка нефти, они накапливаются, и вопрос: когда мы увидим экономический кризис? Будем надеяться что нескоро, и высокие цены на мировом рынке нефти позволят России поддерживать большие экспортные доходы. Запад хочет, чтобы продавалась нефть не более чем по $60 за баррель, и на сегодняшний день цена Urals — $72 за баррель, вот таким образом в мире не соблюдается потолок на российскую нефть, все уже забыли про этот потолок, и это обеспечивает России достаточно высокий уровень доходов», — заключил собеседник RT.



Ранее Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время.