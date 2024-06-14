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Украинский импорт электричества из Европы достиг нового максимума

Очередной рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы побит на Украине. Как следует из данных национальной энергетической компании "Укрэнерго", впервые импорт превысил отметку 30 тыс. МВт·ч.

Украинский импорт электричества из Европы достиг нового максимума
© РИА Новости
"Импорт. В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 31 904 МВт·ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Украина из-за повреждения объектов генерации и недостатка собственного производства электроэнергии в июне более чем на треть увеличила ее импорт из европейских стран. При этом власти страны отмечали, что работают с западными партнерами над увеличением пропускной способности межгосударственных интерконнекторов.

На Украине с мая практически ежедневно вводят графики потребления электроэнергии. По данным властей, страна лишилась 9 ГВт или 50% своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. Ситуацию усугубляет необходимость планового ремонта энергоблоков атомных станций.

Экономика