В России подсчитали доходы бюджета от приватизации

Доходы российского бюджета от приватизации в 2023 году в 18,2 раза превысили плановый показатель. Такая оценка приводится в материалах Счетной палаты РФ, пишет РИА Новости.

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За год от продажи акций и других активов, находящихся в федеральной собственности, в бюджет поступило 27,278 миллиарда рублей, подсчитали в СП по итогам проверки бюджета Росимущества. При этом в бюджет на прошлый год по этой статье прогнозировались доходы только в сумме 1,5 миллиарда рублей.

По сравнению с 2022 годом доходы от приватизации выросли в 3,5 раза, на 19,5 миллиарда рублей. Аудиторы связывают такую динамику с крупными сделками, совершенными по отдельным распоряжениям властей. Так, в прошлом году в частные руки перешли ООО «Феникс» за 10,9 миллиарда рублей, АО «Кучуксульфат» за 10,36 миллиарда рублей и АО «Первая образцовая типография» за 4,934 миллиарда рублей. Только последняя из компаний была включена в программу приватизации, при чем фактическая прибыль по сделке превысила плановые показатели в 3,6 раза.

В бюджете на 2024 год поступления от приватизации ожидаются на уровне одного миллиарда рублей. В конце прошлого года Минфин предложил дополнительно рассмотреть продажи отдельных активов без потери контроля со стороны государства.

Ранее Госдума во втором и третьем, окончательном чтении поддержала законопроект о запрете на приватизацию религиозного имущества. Инициатором документа стала Русская православная церковь (РПЦ). Он запрещает сделки с имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности. По мнению парламентариев, норма должна защитить религиозное имущество от внешнего посягательства.