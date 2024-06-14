Добыча угля в Кузбассе полетела вниз с ускорением

Кузбасские угольщики добывают все меньше и меньше ископаемого топлива, отгрузка тоже падает.

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За первые пять месяцев года в Кузбассе добыто 87,1 млн тонн угля, что на 4,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в пятницу Минугля Кузбасса. По сравнению с показателями 2023 года падение ускорилось. Тогда за пять месяцев добыли 91,8 млн тонн угля, что было на 1,3 млн тонн меньше результата 2022 года.

Конкретно в мае добыто 17,2 млн тонн угля, это на 1,6 млн тонн меньше. Год назад в мае был зафиксирован редкий годовой рост добычи – на целый миллион тонн.

Отгружено железнодорожным транспортом в мае 14,9 млн тонн, что на 1,2 млн тонн меньше год к году. В северо-западном направлении отправлено 3,5 млн тонн (–0,1 млн тонн), в южном направлении – 1 млн тонн (–0,7 млн тонн). Рост произошел в восточном направлении на 0,2 млн тонн, до 4,5 млн тонн.

Остатки угля на складах и в бункерах на 1 июня оцениваются в 20,9 млн тонн (–0,2 млн тонн к уровню прошлого года).

Также Минугля сообщает, что средняя зарплата добытчиков угля в Кузбассе составляет 105,8 тысячи рублей, рост за год достиг 15%.