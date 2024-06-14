Арбузы и дыни подорожают этим летом

Цены на арбузы и дыни из Ростова, Волгограда и Астрахани продемонстрируют рост этим летом минимум на 15%. Об этом сообщает Mash.

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Удорожание обусловлено аномально жаркой погодой и отсутствием дождей. В публикации говорится, что в 2024 году в южных регионах четыре недели не было дождей. Подчеркивается, что ранние посевы погибли от заморозков в начале мая, а сейчас — от палящего солнца.

Редакция выяснила, что из-за резкой смены температуры урожай текущего года сократился на 30%. Сообщается, что некоторый урожай бахчевых смогут заменить поставки из Азербайджана и Ирана. Стоимость иностранных плодов будет более высокой, считают специалисты.

«По прогнозу экспертов, средняя стоимость арбузов и дынь поднимется в лучшем случае на 15%, но не исключают и подорожание вдвое. В первой декаде июля на прилавках появятся плоды, которые выращивали под плёнкой. Те, что росли в полевых условиях, приедут с юга только к августу», - говорится в публикации.



Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования аналитиков АТОЛ, сезонный рост цен на фрукты в России составил от 2 до 5%.