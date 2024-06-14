Власти Турции задумали налоговую реформу

Власти Турции рассматривают возможность проведения крупной налоговой реформы, которая позволит пополнить бюджет на 226 миллиардов лир (семь миллиардов долларов) за счет сборов, которые в основном коснутся бизнеса, пишет Bloomberg.

Приведенная сумма соответствует примерно 0,7 процента ВВП страны. Источник агентства утверждает, что предложения, о которых идет речь, планируют «обсудить в парламенте к концу этого месяца». Информацию, что проект будет представлен депутатам, подтвердил и министр финансов страны Мехмет Шимшек.

Задуманные изменения, как ожидается, коснутся турецких компаний, инвестфондов недвижимости (REIT), а также всех транзакций в сфере криптовалют, популярных в стране на фоне нестабильности в экономике. Последние планируют обложить налогом в размере 0,03 процента.

В материале отмечается, что бюджет Турции на фоне последствий землетрясений и щедрых предвыборных расходов находится на пути к дефициту бюджета, который оценивается в 6,4 процента ВВП. Все это сопровождается инфляцией, которая по-прежнему находится на очень высоких позициях.

Ранее власти Турции в рамках мер по борьбе с ростом цен решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей, а также ввести стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего. Минфин также приступил к разработке новых методов контроля государственных расходов с использованием искусственного интеллекта.