Товарооборот России с Ираном вырос почти в полтора раза

Россия и Иран в январе-марте 2024 года нарастили объем товарооборота почти в полтора раза (на 48 процентов), правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром нефти азиатской страны Джавадом Оуджи.

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Как уточнили в кабмине, поставки из России в Иран увеличились год к году на 77 процентов, в обратном направлении — на 13 процентов.

Комментируя запуск регулярного авиасообщения по маршруту Грозный — Тегеран, стартовавшего 10 июня, Новак выразил уверенность в увеличении взаимного туристического потока Ирана и регионов Северного Кавказа.

Ранее стало известно, что Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которыми станут цифровые валюты центральных банков (ЦБ) и цифровые финансовые активы (ЦФА). По словам торгового атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсена, использование цифрового рубля и крипто-риала помогут смягчить последствия санкций, но для их использования нужно создать инфраструктуру и нормативные акты.