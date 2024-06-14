Годовая инфляция в мае ускорилась до 8,3 процента

Цены в мае выросли на 0,74 процента по сравнению с апрелем. Годовая инфляция в мае составила 8,3 процента, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен. В апреле годовая инфляция составила 7,8 процента.

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Больше всего за год в мае подорожали овощи (+14 процентов), продукты (+9) и услуги (+8,55). Отдельно по наименованиям наибольший рост за год показали куриные яйца (+48,9), путешествия за рубеж (+13,35) и отдых в санатории (+12,87).

По прогнозу Банк России инфляции по итогам 2024 года должна быть на уровне 4-4,5 процента. Поскольку уже в мае годовая инфляция превысила 8 процентов, Центробанк может пересмотреть прогноз. Об этом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 13 июня. Также она допустила повышение ключевой ставки с 16 до 17-18 процентных пункта.