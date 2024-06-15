Страна ЕС возобновила закупки российского металла

Испания с апреля возобновила закупки российского металла, от которого она в конце прошлого года отказалась, пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

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Однако уже в середине весны она закупила у России 21,3 тысячи тонн металла на 8 млн евро. Помимо этого, Мадрид в 1,5 раза нарастил закупки алюминия - до 13 млн евро, а также в 1,9 раз увеличил импорт титана из России - до 1,5 млн евро.

В то же время общий товарооборот России и Испании в апреле сократился на 14% - до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российских экспорт, а 70,8 миллиона - на испанский.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Испания вошла в топ-3 стран, консульства которых относительно лояльны к россиянам и могут выдать многократную визу. Помимо нее выделены Франция и Италия.