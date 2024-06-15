Экс-министр экономики России оценил санкции США против МосБиржи

Первый министр экономики в истории новой России Андрей Нечаев заявил каналу RTVI, что санкции США против МосБиржи приведут к подорожанию импортных товаров. По его словам, еще больший риск заключается в том, что российские финансовые власти могут пойти по пути административного назначения курса валют.

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Это, безусловно, очень скверная новость, потому что фактически мы уходим сейчас от свободной конвертируемости рубля. <...> Импортные товары станут дороже. Это будет сильным дополнительным фактором инфляции. <...> Есть еще риск большой беды, если вдруг российские финансовые власти сейчас пойдут по пути административного назначения курса, — заявил он.



Он добавил, что видит опасность в том, что после начала регулирования курса валют появится черный рынок. Следом стоит ждать появления соответствующей статьи УК, которая наказывает за валютные спекуляции, резюмировал Нечаев.

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Минфин США 12 июня ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции. Под санкции подпали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», МосБиржа, НРД и НКЦ, а также другие предприятия.

Вскоре после этого акции МосБиржи резко упали. Площадка сообщила, что не будет проводить торги долларом США и евро.