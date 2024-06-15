Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте рост цен на энергию и продукты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на швейцарской конференции по Украине попыталась переложить вину за рост цен на энергию и продукты в мире на Россию.

«Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», — цитирует её РИА Новости.



При этом многие эксперты как в России, так и на Западе неоднократно отмечали, что антироссийские санкции оказались неэффективными и ударили по мировой экономике.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее рассказал, как может отразиться на странах ЕС возможное решение о введении пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии.