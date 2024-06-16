Названа выделенная Норвегий сумма на энергетику Киева

Норвегия выделит 103 миллиона долларов на поддержку критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает сайт правительства скандинавской страны.

Отмечается, что Норвегия предоставит Украине 1,1 миллиарда норвежских крон. Деньги пойдут на «поддержку обеспечения электроснабжения страны».

«Украинцы работают день и ночь, чтобы обеспечить необходимое электроснабжение населения», — заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.



Он отметил, что, по новым оценкам, более 50 % электроэнергетических мощностей Украины уничтожено.

Отмечается, что в рамках Нансеновской программы поддержки Украины, Норвегия уже предоставила Украине миллиарды крон для закупок газа, ремонта инфраструктуры и поддержки энергетики.

Ранее в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что постараются восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону.