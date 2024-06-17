Мировые цены на нефть снизились после выхода данных из Китая

Мировые цены на нефть открыли неделю снижением после публикации статистики из Китая, свидетельствующей о росте нефтеобеспеченности.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 снижается на 0,34%, до 82,34 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,35%, до 77,78 доллара. При этом за прошлую неделю нефть Brent подорожала на 3,77%, а WTI – на 3,11%, передает РИА «Новости».

Эксперты обращают внимание на статистику из Китая. За первые пять месяцев этого года страна добыла 89,1 млн тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го рост составил 1,8%. А импорт нефти за январь-май в годовом выражении упал на 0,4%, до 229,03 мл тонн.

Объем переработки нефти в Китае достиг 301,7 млн тонн, в годовом выражении рост показателя составил 0,3%.

В мае в Китае добыли 18,15 млн тонн нефти, рост по сравнению с маем 2023-го составил 0,6%, а объем импорта за май упал на 8,7% – до 46,97 млн тонн.