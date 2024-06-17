Россия вошла в пятерку стран с самой доступной электроэнергией в Европе

Россия оказалась в рейтинге стран Европы с самой доступной для населения электроэнергией. Она находится в нем на пятом месте, пишет РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

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Лидеры списка - Исландия и Люксембург. В пересчете на рубли жители первого государства со средним доходом могут приобрести более 28 тысяч кВт ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно доступные, а заработная плата работников является одной из самых высоких на континенте. В Люксембурге среднемесячной зарплаты хватит на приобретение 20,3 тысячи кВт ч. Аналогичная ситуация наблюдается в Норвегии.

Жители РФ могут купить примерно 16,3 тысячи кВт ч. Рядом с этой страной - Лихтенштейн и Нидерланды. Среди аутсайдеров списка - Латвия, Чехия, Румыния, Северная Македония (менее 5,2 тыс. кВт ч электроэнергии в месяц) и Молдавия (3,8 тысячи кВт ч.).

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) предложил обсудить задачи на среднесрочную перспективу, стоящие перед комплексом.