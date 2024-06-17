В России одобрили увеличение дефицита бюджета

Законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета на текущий год рекомендовали принять в первом чтении. С такой инициативой выступил Комитет Госдумы по бюджету и налогам, передает агентство «Прайм».

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Документ вынесут на рассмотрение Думы в четверг, 20 июня. Его внесло правительство РФ в рамках бюджетного пакета.

Законопроект предполагает увеличение общего объема расходов федерального бюджета на 2024 год на 521,972 миллиарда рублей, до 37,182 триллиона рублей (19,4% ВВП), при одновременном снижении его доходов на 2,77 миллиарда рублей, до 35,062 триллиона рублей (18,3% ВВП).

Так, дефицит бюджета возрастет до 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП) с 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП), утвержденного в законе о бюджете ранее.

Ранее глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в общей сложности бюджетный пакет включает в себя пять законопроектов.