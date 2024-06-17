Стало известно, сколько месяцев осталось у Украины, чтобы избежать дефолта

У Украины осталось полтора месяца, чтобы избежать дефолта. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в настоящее время Киев не смог достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга Украины на сумму около 20 миллиардов долларов во время официальных переговоров. Этот договор позволял стране не выплачивать его после начала СВО.

«Соглашение заканчивается в августе 2024 года, угрожая Украине скатыванием к дефолту. Глава Минфина страны Сергей Марченко заявил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. Он ожидает, что правительство достигнет соглашения к 1 августа», — говорится в тексте.



Марченко оценил состояние экономики Украины как «хрупкое равновесие», поскольку предложение кабмина страны и встречное предложение держателей облигаций очень далеки друг от друга.