ЦБ заявил о рекордном росте рынка цифровых финансовых активов

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) к концу первого квартала 2024 года привлек 88,7 млрд рублей, показав рекордный рост. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Стартовавший в 2023 году рынок ЦФА показал рекордный рост и к концу I квартала этого года привлек 88,7 млрд рублей. В основном это были денежные требования, большая часть со сроком до шести месяцев. На их долю пришлось свыше 80% от общего выпуска ЦФА", - указали в ЦБ.



В регуляторе подчеркнули, что в целом рынок платформенных сервисов — инвестиционных и финансовых платформ, информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов — становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне роста процентных ставок. Общий объем сделок по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года превысил 282 млрд рублей.

При этом объем сделок на финансовых маркетплейсах по итогам января - марта 2024 года составил почти 149 млрд руб., что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда как количество клиентов увеличилось в 11 раз. В целом, по данным регулятора, на финансовых маркетплейсах зарегистрировано уже почти 2 млн клиентов.

"Наиболее востребованным продуктом в настоящее время являются банковские депозиты. Как правило, банки предлагают на таких площадках более привлекательные условия по своим вкладам", - отметили в пресс-службе.



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