Названы сроки согласования новых санкций ЕС против России

Страны Евросоюза намерены к началу саммита ЕС 27 июня согласовать новый, 14-й пакет санкций против России. Об этом сообщил портал EUobserver.

По его информации, европейские государства хотят успеть договориться об ограничениях до того, как 1 июля Венгрия примет на себя председательство в ЕС. Как передает портал, санкции могут включать ограничения на транспортировку российского газа. Ожидается, что расширится и список физических лиц, которые подпадут под европейские санкции.

Помимо этого, будут введены более жесткие ограничения на деятельность европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ, сообщает портал. Однако этот пункт не поддерживает Германия, чья промышленность продолжает активно инвестировать в Россию.

Ранее спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан допустил, что 14-й пакет ограничений против России будет принят уже к середине июня. Он говорил, что в рамках этого пакета обсуждаются меры "как в энергетическом, так и в морском секторе".

Как отмечали ранее европейские дипломаты, 14-й пакет санкций будет направлен против обхода предыдущих ограничений, введенных в отношении России. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщал также, что страны ЕС планируют включить в него запрет на поставки сжиженного природного газа. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Рига попросит Евросоюз запретить в рамках 14-го пакета поставки в Россию используемого в оборонной промышленности сырья, включая марганцевую руду и оксид алюминия.