Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent продолжили рост 18 июня, достигнув максимума за последние два месяца.
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе поднималась до 85 долларов за баррель впервые с 29 мая, передает ТАСС.
К 17.32 мск выросла на 0,72%, до 85,02 долларов за баррель. К 17.42 мск замедлила рост и торговалась на уровне 85 долларов (+0,7%).
Рост цен на Brent сопровождается подорожанием нефти WTI, фьючерс которой с поставкой в августе вырос на 1,24%.
Аналитики связывают рост цен с сокращением запасов нефти в США, снижением добычи в Ливии и ожиданием ослабления ограничений ОПЕК+.