Медведев: Россия не видит движения в реформировании МВФ

Россия не видит "особого движения" в вопросе реформирования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.

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Он отметил, что санкции западных государств наносят вред обеспечению базовых потребностей населения многих стран, поэтому необходимо вводить новые подходы к решению проблем использования национальных валют.

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"В конечном счете все это должно привести к реформе системы Международного валютного фонда, <...>, но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального юга, стран востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев.



По его словам, налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы также упростить организацию туристических потоков и улучшить услуги в сфере двухсторонней торговли России со странами АСЕАН.

Круглый стол проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" в формате "БРИКС и страны-партнеры". Тема круглого стола - "Роль ответственных политических сил России и стран Ассоциации (АСЕАН) в обеспечении финансово-экономической безопасности суверенных государств".