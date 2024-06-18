Медведев назвал преимущества отключения РФ от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT создает возможности для развитию сотрудничества в сфере использования национальных валют, в частности со странами АСЕАН. Об этом сообщил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании круглого стола с представителями политических партий стран АСЕАН.

"Как известно, большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы SWIFT, это создает сложности, но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс к развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах", - сказал он.



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Медведев отметил, что для России важно способствовать интеграции платежных систем АСЕАН, а также расширению корреспондентских отношений между банками государств "десятки". "Этот вопрос актуален в связи с достаточно интенсивным торговым оборотом, который между нашими государствами существует, а также для обеспечения вопросов продовольственной безопасности, которые актуальны в мире как никогда", - отметил председатель партии.

Круглый стол проходит во Владивостоке на площадке Международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" в формате "БРИКС и страны-партнеры". Тема круглого стола - "Роль ответственных политических сил России и стран Ассоциации (АСЕАН) в обеспечении финансово-экономической безопасности суверенных государств".