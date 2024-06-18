Конкурентоспособность экономики Германии резко снизилась

За последние 10 лет экономика Германии опустилась на 18 позиций в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира. О резком спаде уровня привлекательности ВВП ФРГ для инвесторов сообщается в докладе аналитиков международной бизнес-школы IMD.

© Lenta.ru

Если 2014 году Германия находилась на шестой строчке рейтинга конкурентоспособности ведущих экономик мира, то в 2024-м опустилась на 24-е место. За последний год ФРГ утратила две позиции в этом списке, уточняется в обновленном докладе.

Снижение уровня привлекательности немецкой экономики, являющейся крупнейшей в еврозоне, эксперты связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли напряженную ситуацию на местном рынке труда и сохранение инфляции. На этом фоне темпы восстановления экономики ФРГ оказались недостаточно стремительными, резюмировали аналитики.

Лидером рейтинга конкурентоспособности среди крупнейших экономик мира оказался Сингапур. Вторую строчку заняла Швейцария, а топ-3 замкнула Дания. В топ-5 также вошли Ирландия и Гонконг. На шестом месте оказалась Швеция, на седьмом — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на восьмом — Тайвань, на девятом — Нидерланды, а десятку замкнула Норвегия.

Ранее газета Die Welt сообщила, что экономика Германия столкнулась с новой проблемой. Так, почти 40 процентов местных компаний пожаловались на отсутствие коммерческих заказов. Под ударом оказались в первую очередь энергоемкие отрасли немецкой экономики, включая текстильную промышленность, а также сегмент выпуска и обработки металлов.