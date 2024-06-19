В России спрогнозировали рост цен на импортное вино

До конца 2024 года цены на импортное вино в России года могут подскочить более чем на треть. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Он отметил, что рост цен начался уже в мае. По прогнозу эксперта, во втором полугодии вина из недружественных стран (Италии, Франции, Испании и других) недорогого сегмента подорожают в среднем на 35 процентов в годовом выражении — с 550 до 750 рублей за бутылку. В то же стоимость вина из Южной Америки (Аргентины, Чили, ЮАР), в какой-то степени заменившего на российском рынке европейское, станет выше на 20 процентов, с 450 до 550 рублей за бутылку.

В среднем ценовом сегменте ожидается более равномерный рост цен, около 20 процентов — стоившая одну тысячу рублей бутылка подорожает до 1,2 тысячи.

«Чем дороже вино, тем процент повышения относительно его стоимости в 2023 году будет ниже», — объяснил Липилин.



Эксперты называют скорое подорожание вина в России неизбежным. Во-первых, это произойдет из-за повышения ввозных пошлин на вина из недружественных государств с 12,5 процента до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр). К тому же, в РФ увеличатся акцизы на тихие и игристые вина. В 2025 году акциз составит 112 рублей за литр, в 2026-м — 116.