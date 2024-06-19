Банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

В России ряд крупных банков начали прекращать прием новых заявок от граждан на льготные ипотечные кредиты до завершения основных госпрограмм 1 июля, пишет РБК.

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Такое решение по льготной ипотеке под 8% принял «Промсвязьбанк». Ранее на такой шаг пошли кредитные учреждения «Россия» и «Ак Барс». С 19 июня обращения за семейной и льготной ипотекой перестанет обрабатывать «МТС-Банк», а с 21 июня — «Почта Банк». В пресс-центре «МТС Банка» сообщили, что жилищное кредитование не является ключевым продуктом. Уже сформирован пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам.

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«Альфа-банк» уведомил клиентов, что заявки на льготные кредиты на покупку дома, поданные после 17 июня, «с высокой долей вероятности не успеют выйти на сделку».

В «Промсвязьбанке» решение остановить прием заявок на льготную ипотеку под 8% связали с завершением программы.

В банке «Россия» сказали, что технически клиенты могут подать заявку на ипотечный кредит, но стандартный срок рассмотрения обращений составляет до 14 дней, и удовлетворена такая заявка не будет.

В большинстве банков цикл ипотечной сделки — от заполнения заявки, одобрения, сбора документов и подписания договора — составляет в среднем один месяц. Риск, что клиенты не успеют завершить оформление до 1 июля, есть, и финансовые организации стараются его предотвратить.

По данным «Дом.РФ», в январе — марте банки предоставили россиянам 288 тыс. ипотечных ссуд на 1,1 трлн руб. Почти половина кредитов была оформлена по льготным программам, а доля льготного ипотечного кредитования в общем объеме выдач достигла 63,6% (0,7 трлн руб.).