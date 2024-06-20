Экономист назвал предел снижения курса юаня

В данном случае курс юаня отражает снижение спроса на эту валюту, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины падения китайской валюты, а также предел, до которого может опуститься ее стоимость.

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Снижается курс не только юаня, но и других валют, отметил экономист. Он связал это с большим поступлением валюты на российский рынок в мае.

«Сейчас просто она поступает с большой задержкой в страну по понятным причинам, из-за санкций. В связи с этим у нас нет равномерного поступления валюты. Вот, в мае было большое поступление валюты, которое еще ощущается. Плюс есть определенное замедление роста импорта. Это приводит к тому, что у нас снижается спрос на иностранную валюту на рынке, в том числе и на юань. Это вот единственная причина [снижения спроса]», — поделился эксперт.



Он добавил, что юань в достаточном количестве присутствует на российском рынке, еще и потому что многие экспортеры получают платежи от иностранных покупателей в юанях.

«Эти факторы обуславливают то, что происходит снижение: поступление валюты в достаточном количестве и снижение интереса со стороны потенциальных покупателей, импортеров, прежде всего», — подытожил Григорьев.



Радикального снижения стоимости юаня при этом эксперт не предвидел, предположив, что китайская валюта не может опуститься ниже 10,5 рубля.

В понедельник, 17 июня, юань на Московской бирже упал ниже 12 рублей. На следующий день, 18 июня, он впервые с июня 2023 года преодолел отметку в 11,5 рубля, а 19 июня опускался ниже 11 рублей.

Ранее Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» оценил идею вложиться в юань на фоне прекращения торгов с долларом и евро на Московской бирже. По его мнению, делать этого не стоит.