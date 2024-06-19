Товарооборот России и Евросоюза значительно уменьшился

Данные Евростата свидетельствуют о сокращении товарооборота России и Евросоюза по итогам апреля. Показатель продемонстрировал снижение до 5,6 миллиарда евро, что стало минимумом с января 2000 года, передает РИА Новости.

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Специалисты зафиксировали сокращение в апреле торговли России с Евросоюзом в сравнении с уровнем марта на 6%. В 2002 году двусторонний товарооборот достиг 5,3 миллиарда евро.

Поставки российских товаров в ЕС в середине весны уменьшились на 17% месяц к месяцу, до 2,7 миллиарда евро, что стало минимальным результатом с июня 1999 года. Россия по большей части продавала странам ЕС газ, железо, сталь и нефтепродукты. При этом эксперты наблюдают рост продаж европейских товаров в Россию - на 6% в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за январь-март 2024 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 56,68 миллиарда долларов.