Банк России понизил курс доллара более чем на 4 рубля

Банк России более чем на 4 рубля понизил официальный курс доллара к рублю на четверг, следует из данных, опубликованных регулятором 19 июня.

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Так, официальный курс юаня к рублю снизился на 0,6312 рубля, до 11,1652 рубля, курс доллара - на 4,4072 рубля, до 82,6282 рубля, евро — на 4,208 рубля, до 89,0914 рубля.

С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Курс юаня определяется по рыночному курсу Московской биржи.