Банкам компенсируют 50% потерь от списания процентов по кредитам военных

Властям РФ удалось определить порядок компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военных. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение кабмина.

Правительство РФ указало на создание в стране условий «для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции». Власти уже подписали постановление о порядке компенсации финансовым организациям доходов, говорится в сообщении.

Это касается недополученных доходов кредиторов по договорам, которые они заключили с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации, другими участниками спецоперации, а также с членами их семей. Кредитные каникулы для этих категорий граждан ввели чуть более двух лет назад.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем прочтении закон, который вводит как ограничения по использованию банками переменной процентной ставки, так и порог ее максимального увеличения.