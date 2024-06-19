Аналитик спрогнозировала стоимость доллара на ближайший месяц

В течение ближайшего месяца до середины июля курс доллара будет находиться на отметке в 87–91 рубль, а евро – в пределах 94,5–99 рублей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аналитика Наталью Мильчакову.

По ее словам, в будущем может произойти ослабление рубля из-за геополитической обстановки, однако резкого падения или укрепления не будет.

Как напомнила эксперт, после того, как Московская биржа решила отказаться от торгов американской и европейской валютами, россияне могут следить за курсом на сайтах или в мобильных приложениях. Курсы доллара и евро, которые там публикуются, будут внебиржевыми. Мильчакова добавила, что это не составляет разницы.

Ранее США расширили санкции против РФ. Ограничения, в частности, затронули Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Из-за этого ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро на основе отчетности банков и информации внебиржевых торгов на 15:30 по московскому времени текущего рабочего дня.

До этого эксперт Георгий Остапкович рассказал, что россиянам не стоит торопиться в обменники после новых санкций США в отношении Мосбиржи. По его мнению, население пострадает меньше всего, потому что и счета долларовые останутся нетронутыми, и торговля в банках будет, покупка и продажа. Проблемы могут возникнуть для экспортеров и импортеров, которым нужна валюта.