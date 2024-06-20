В России винегрет стал деликатесом

Свекла, картошка и морковь вошли в тройку продуктов, которые сильнее всего подорожали в России с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

© Unsplash

Рекорд у свеклы — цена на нее выросла почти в два раза, на 96,54 процента. Вторую строчку занял подорожавший на 69,52 процента картофель. Из прочих товаров подорожали яблоки (+27 процентов), лук (+33 процента) и морковь (+61 процент). С чем связан такой взрывной рост цен, разбиралась «Парламентская газета».

Старый урожай съели

Согласно отчету Росстата, в пятерку самых подорожавших с конца декабря 2023-го продуктов вошла и белокочанная капуста — плюс 36,3 процента. Впору считать индекс винегрета. Разве что огурцы и помидоры выпадают из общей картины: первые за полгода ухитрились подешеветь на 41 процент, вторые — лишь на девять с небольшим процентов.

Как рассказал «Парламентской газете» независимый аграрный эксперт Александр Корбут, всему виной — сезонность урожаев: «Старых запасов осталось не так много, а новые еще не подоспели. Соответственно, в магазины и на рынки сейчас идет преимущественно импорт, а он традиционно недешевый».

А с рекордсменкой свеклой, по словам эксперта, все еще проще. Свекла — не картошка, объем ее потребления у россиян сравнительно небольшой, а потому и закупают ее торговые сети меньше, чем более востребованные и «повседневные» овощи. Отсюда и подорожание.

Своя, маленькая, но вкусная

Действительно, если посмотреть не на полугодичные, а на месячные индексы, можно увидеть, что подорожание овощей и фруктов уже либо серьезно затормозилось, либо — по крайней мере по некоторым позициям — пошло вспять. Так, капуста с конца мая 2024 года подешевела почти на девять процентов, а остальные категории прибавили в цене максимум три — пять процентов. Единственным исключением остается картофель: с конца мая он набрал в цене целых 20 процентов, а за неделю с 11 по 17 июня — еще почти восемь.

«С картошкой действительно все несколько сложнее, — признал Корбут. — В прежние годы у нас примерно в этот период в магазины активно поступал египетский картофель — и большие объемы этих поставок позволяли держать цены в переходный период. Сейчас такого нет, и нехватка дополнительного импорта провоцирует подорожание. Но и это, я думаю, продлится недолго. Скоро к нам начнет поступать картофель из Азербайджана и Центральной Азии, потом пойдет свой, маленький, но вкусный, и ситуация с ценами будет понемногу меняться».



Есть, впрочем, и еще одна проблема, прямо влияющая на динамику цен, отметил Александр Корбут: «У нас сейчас в сельском хозяйстве наблюдается большой недостаток овощехранилищ. Во времена СССР, насколько мне известно, из-за неподобающих условий хранения могли терять до трети урожая. Сейчас, конечно, ситуация получше: появились новые, более эффективные технологии, а в силу того, что объемы производства снизились, за урожаем теперь проще следить. Но проблема есть, и, на мой взгляд, если ей вплотную заняться, можно избежать сезонного роста цен на фрукты и овощи или по меньшей мере его замедлить».

Яйца сдают назад

А что там с яйцами, резкий рост цен на которые в конце прошлого года стал одной из наиболее обсуждаемых тем в СМИ, настолько, что даже президент поднимал ее в декабре на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа? А с яйцами все хорошо. Если верить Росстату, с начала года они подешевели почти на 14 процентов. И это не разовое событие, а, судя по цифрам, уверенный тренд: так, с конца мая 2024 года десяток яиц стал дешевле еще почти на четыре процента, с за неделю с 11 по 17 июня — еще без малого на два.