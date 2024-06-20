Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах

Президент России Владимир Путин отметил важность последовательного перехода на национальные валюты в торговле РФ и Вьетнама.
По данным главы российского государства, в первом квартале 2024 года их объем составил почти 60%.
"Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой.
Президент РФ обратил внимание на важность использования нацвалют при расчетах.
"В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40% объемов двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года - уже почти 60%", - сообщил российский лидер.