Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах

Президент России Владимир Путин отметил важность последовательного перехода на национальные валюты в торговле РФ и Вьетнама.

По данным главы российского государства, в первом квартале 2024 года их объем составил почти 60%.

"Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой.



Президент РФ обратил внимание на важность использования нацвалют при расчетах.