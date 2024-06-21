Названа новая «мягкая сила» России

Россия активно развивает атомную отрасль, что помогает ей налаживать контакты с государствами глобального Юга, сообщает Financial Times.

По мнению автора материала, Москва наращивает свое влияние в регионе, используя мирный атом как «мягкую силу».

«Отношения, которые РФ налаживает посредством ядерных проектов, превосходят даже длительные контракты на поставку трубопроводного газа», — говорится в статье.



По данным газеты, на долю России приходится около половины всех международных соглашений о строительстве новых атомных электростанций. Так, в Бангладеш продолжается возведение первой в стране АЭС, мощность которой составит 2400 МВт.

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Стоимость проекта — около $12 млрд. Соглашение стало одним из крупнейших в части инфраструктурных проектов, которые когда-либо были в этом государстве. В FT считают, что оно позволит Москве укрепить свое влияние в стране на десятилетия.

В издании добавили, что долгое время «мягкой силой» России выступали газ и нефть, однако западные санкции оставили Москву без «привычных рычагов влияния». В то же время это дало возможность атомной отрасли занять пьедестал.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Москва и Ханой могут вернуться к переговорам по теме строительства атомной электростанции во Вьетнаме. По его словам, в настоящий момент вьетнамские власти не рассматривают данный вопрос, но вскоре это может измениться.