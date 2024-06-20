Стало известно, в обмен на что Венгрия одобрила новые санкции против России

Венгрия согласилась включить в 14-й пакет Евросоюза санкции против сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в обмен на отказ ЕС вводить ограничения, касающиеся строительства АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Как отмечает издание, рестрикции в отношении энергетического сектора РФ были одной из главных причин, по которой Будапешт грозил наложить вето на новый пакет антироссийских мер.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, потому что он противоречит интересам страны в области энергетики. По его словам, предложенные меры "нанесут серьезный удар" по поставкам в Россию продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности Венгрии, поставят под угрозу способы оплаты за поставки российских энергоносителей, а также замедлят и усложнят финансирование строительства АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома.

20 июня бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России. Теперь данный санкционный пакет должен быть одобрен министрами всех государств ЕС, после чего будет опубликован и вступит в силу. Еврокомиссия стремится ввести его в действие до намеченного на 25 июня начала переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии.

Новые санкции ЕС ударят по российскому СПГ

19 июня брюссельский портал EUobserver опубликовал основные положения этого пакета со ссылкой на проект документа. ЕС, в частности, намерен ввести ограничения на поставки сжиженного природного газа и импорт гелия из РФ. ЕС также намерен внести в черный список более 20 физических лиц, включая певицу Полину Гагарину, и 22 юридических лица.